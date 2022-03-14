Йому вкрай необхідна хоч якась символічна перемога. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Те, що Маріуполь досі не здається, те, що вчора (13 березня – 24 канал) нам вдалося зробити невелику контратаку й знищити кілька ворожих одиниць техніки, неймовірно злить Путіна", – зазначив радник міністра.

У Маріуполі – гуманітарна катастрофа

За словами Денисенка, є великі сподівання, що у місто таки вдасться доставити гуманітарний конвой. Однак Путін дав пряму вказівку окупантам робити усе, аби цього не відбулося.

Йому потрібно зробити "блокаду Ленінграда", щоб люди почали проситися, йому необхідна символічна перемога,

– зауважив радник глави МВС.

Як зауважив Денисенко, українська влада вірить, що у Маріуполь таки вдасться даставити гуманітарну допомогу. Зараз усе впирається лише в особисті комплекси Путіна.

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