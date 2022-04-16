Такое мнение высказал политолог Максим Соколов в эфире 24 канала. Он также объяснил, при каких условиях Крым все же может быть возвращен в состав Украины.

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При жизни Путина поднять вопрос возвращения Крыма невозможно. К сожалению, он не будет обсуждать возвращение Крыма в состав Украины,

– отметил политолог.

По мнению Соколова, такой вывод следует из его действий, заявлений и в целом мировоззрения.

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