Таку думку висловив політолог Максим Соколов у ефірі 24 каналу. Він також пояснив, за яких умов Крим все ж може бути повернутий у склад України.

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За життя Путіна підняти питання повернення Криму неможливо. На жаль, він не буде обговорювати повернення Криму в склад України,

– зазначив політолог.

На думку Соколова, такий висновок випливає з його дій, заяв і взагалі – світогляду.

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