Ко дню журналиста, который в Украине празднуют 6 июня, работники 24 канала показали какая она – жизнь за кадром.

Из горячих точек войны на Донбассе, из наиболее пораженных COVID-19 регионов, с массовых протестов, здания парламента или музыкальных фестивалей. Без выходных и круглосуточно журналисты 24 канала доносят до вас самую свежую и самую важную информацию.

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В видеоролике они собрали истории из редакции, курьезные моменты со съемок и рассказы о нелегкой работе во время карантина.

Несмотря на всю ответственность и серьезный образ на экране, журналисты – это живые люди с эмоциями, чувством юмора и стрессами. И именно в этом видео собраны одни из самых чувственных и забавных моментов.

Смотрите видео 24 канала о жизни журналиста за кадром

Справка. Праздник работников медиасферы, а именно День журналиста в Украине отмечают ежегодно 6 июня. Именно эта дата определилась неслучайно. В этот день, 26 лет назад, украинский союз "акул пера" приняли в ряды Международного сообщества журналистов.