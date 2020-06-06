До дня журналіста, який в Україні святкують 6 червня, працівники 24 каналу показали яке воно – життя поза кадром.

З гарячих точок війни на Донбасі, з найбільш уражених COVID-19 регіонів, з масових протестів, будинку парламенту чи музичних фестивалів. Без вихідних та цілодобово журналісти 24 каналу доносять до вас найсвіжішу та найважливішу інформацію.

До теми День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

У відеоролику вони зібрали історії з редакції, курйозні моменти зі зйомок та розповіді про нелегку роботу під час карантину.

Попри всю відповідальність і серйозний образ на екрані, журналісти – це живі люди з емоціями, почуттям гумору та стресами. І саме в цьому відео зібрані одні з найчуттєвіших та найкумедніших моментів.

Дивіться відео 24 каналу про життя журналіста за кадром

Довідка. Свято працівників медіасфери, а саме День журналіста в Україні відзначають щороку 6 червня. Саме ця дата визначилась невипадково. У цей день, 26 років тому, українську спілку "акул пера" прийняли до лав Міжнародної спільноти журналістів.