Это новый уровень сотрудничества спецслужб, – эксперт о встрече главы СБУ с послом США

Встреча посла США Бриджит Бринк с главой СБУ Василием Малюком – это четкий сигнал россиянам, что США не снизят поддержку Украины, а уровень сотрудничества будет только расти.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. В то же время, по его мнению, Москва пытается превратить новость в новые фейки.

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По мнению эксперта после произошедших в СБУ изменений США готовы выходить на новый уровень сотрудничества спецслужб.

Для того чтобы выйти на новый уровень работы с американцами, нашей спецслужбе нужно было: продемонстрировать высокий уровень компетенции и очиститься от предателей. Оба эти условия выполнены. Иначе американцы не встречались бы на таком уровне,

– пишет политолог.

Он подчеркивает, что ряд операций Службы получили самую высокую оценку американских коллег.

Малюк после вступления в должность, провел чистку от российских агентов: начиная с глав областных управлений и заканчивая рядовым составом,

– говорится в его сообщении.

Загородний также считает, что во время своей встречи с Малюком посол опровергла нарративы Кремля об уменьшении поддержки нашего государства.

"Бриджит Бринк заявила, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине выиграть войну. Это четкий сигнал россиянам, что США не снизят поддержку Украины. Американцы, по словам Бринк, будут предоставлять все необходимое, чтобы улучшить наши способности для эффективной защиты страны", – акцентирует политолог.

, раньше стало известно о встрече главы СБУ Василия Малюка и посла США в Украине Бриджит Бринк, во время которой были обсуждены вопросы взаимодействия спецслужб в борьбе с агрессией России.

Василий Малюк отметил, что СБУ строит новую и современную модель государственной безопасности, учитывая опыт войны. Для этого используются рискоориентированные подходы, усиление аналитической работы, стратегического менеджмента и прогнозирования.