Противник продолжает "перекрашиваться". Об этом 24 каналу заметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Враг "перекрашивается"

По его словам, сейчас из-за использования доступных каналов коммуникации "перекрашенный" враг, медийные "гауляйтеры" Владимира Путина, а также медийное обслуживание Виктора Януковича, вылезают на все каналы. Они стараются реорганизовать и психологически дестабилизировать наше общество.

Это очень опасно,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что все эти янычары возрождаются как феникс из пепла и занимают наше телевизионное пространство, начиная рассказывать, как украинцам нужно жить.

"Они становятся такими радикалами, что те партии и представители других политических течений, которые были в нашей стране, вообще "голуби мира" по сравнению с теми людьми, которые привели к нам эту войну и сегодня продолжают этим вопросом манипулировать", - отметил секретарь СНБО .

"Одевают вышиванки и записываются в патриотические ряды"

Данилов отметил, что эти "гауляйтеры" одевают вышитые сорочки и рядятся в национально-патриотические ряды.

Обслуживание Януковича сегодня на наших каналах рассказывает, как она любит нашу страну. Эти люди известны. Вы открываете любой канал – они там есть. Открываете любой ютуб – они там есть,

– сказал Данилов.

Он утверждает, что проходил такую же ситуацию, находясь в политике, и помнит, как журналисты в 2004 году извинялись.

"Я бы очень не хотел, чтобы после сегодняшних марафонов кто-то через некоторое время извинялся", - добавил секретарь СНБО.

Заметим! Захватчики массово создают лживые и циничные сюжеты на временно оккупированных территориях.

Полная трансляция стрима с Алексеем Даниловым: смотрите видео

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