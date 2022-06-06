Противник продолжает "перекрашиваться". Об этом 24 каналу заметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Враг "перекрашивается"
По его словам, сейчас из-за использования доступных каналов коммуникации "перекрашенный" враг, медийные "гауляйтеры" Владимира Путина, а также медийное обслуживание Виктора Януковича, вылезают на все каналы. Они стараются реорганизовать и психологически дестабилизировать наше общество.
Это очень опасно,
– подчеркнул Данилов.
Он отметил, что все эти янычары возрождаются как феникс из пепла и занимают наше телевизионное пространство, начиная рассказывать, как украинцам нужно жить.
"Они становятся такими радикалами, что те партии и представители других политических течений, которые были в нашей стране, вообще "голуби мира" по сравнению с теми людьми, которые привели к нам эту войну и сегодня продолжают этим вопросом манипулировать", - отметил секретарь СНБО .
"Одевают вышиванки и записываются в патриотические ряды"
Данилов отметил, что эти "гауляйтеры" одевают вышитые сорочки и рядятся в национально-патриотические ряды.
Обслуживание Януковича сегодня на наших каналах рассказывает, как она любит нашу страну. Эти люди известны. Вы открываете любой канал – они там есть. Открываете любой ютуб – они там есть,
– сказал Данилов.
Он утверждает, что проходил такую же ситуацию, находясь в политике, и помнит, как журналисты в 2004 году извинялись.
"Я бы очень не хотел, чтобы после сегодняшних марафонов кто-то через некоторое время извинялся", - добавил секретарь СНБО.
Полная трансляция стрима с Алексеем Даниловым: смотрите видео
Российская пропаганда – прочь из медийного пространства
- В Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов . Запрет вступает в силу с 9 июня.
- В Европейском Союзе в конце февраля запретили Sputnik и Russia Today . Это сделали для того, чтобы предотвратить российские манипуляции.
- Уже 3 июня ЕС утвердил шестой пакет санкций . Он содержит, в частности, запрет на трансляцию пропагандистских каналов – таких как Россия RTR/RTR-Планета, Россия 24 и TV Centre International.