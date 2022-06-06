Противник продовжує "перефарбовуватись". Про це 24 каналу зауважив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Ворог "перефарбовується"

За його словами, зараз через використання доступних каналів комунікації "перефарбований" ворог, медійні "гауляйтери" Володимира Путіна, а також медійна обслуга Віктора Януковича, вилазять на всі канали. Вони намагаються реорганізувати та психологічно дестабілізувати наше суспільство.

Це дуже небезпечно,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що всі ці "яничари" відроджуються як фенікс з попелу і займають наш телевізійний простір, починаючи розповідати, як українцям треба жити.

"Вони стають такими радикалами, що ті партії і представники інших політичних течій, які були в нашій країні, взагалі "голуби миру" у порівнянні з тими людьми, які привели до нас цю війну і сьогодні продовжують цим питанням маніпулювати", – відзначив секретар РНБО.

"Одягають вишиванки і записуються в патріотичні ряди"

Данілов відзначив, що ці "гауляйтери" одягають вишиванки та рядяться в національно-патріотичні ряди.

Обслуга Януковича сьогодні на наших каналах розповідає, як вона любить нашу країну. Ці люди відомі. Ви відкриваєте будь-який канал – вони там є. Відкриваєте будь-який ютуб – вони там є,

– сказав Данілов.

Він стверджує, що проходив таку ж ситуацію, перебуваючи в політиці, і пам'ятає, як журналісти у 2004 році просили вибачення.

"Я б дуже не хотів, щоб після сьогоднішніх марафонів хтось через певний час вибачався", – додав секретар РНБО.

Зауважимо! Загарбники масово створюють брехливі та цинічні сюжети на тимчасово окупованих територіях.

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