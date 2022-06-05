"Побєдобєсіє" російського народу вже дуже далеке від того рівня, який хотіли б бачити в Кремлі. Холодильник поступово почав перемагати телевізор, а новини про "зниклих безвісти" солдатів та розбиті російські підрозділи нагнітають паніку серед російського населення.

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Методички ФСБ для пропагандистів

Службі безпеки України вдалося до методичок російських спецслужб, які ті надають для пропагандистів. Вони мають в собі дуже багато цікавої інформації.

Зокрема, ФСБ-шники з 5 відділу почали визнавати, що росіяни перестали розуміти, для чого воювати проти України, чи проводити так звану "спецоперацію". Почали лунати думки про те, що війна – це далеко не єдиний спосіб розв'язання проблем Росії, тим паче на чужій території.

Для того, щоб якось змінити ситуацію, ФСБ-шники просять пропагандистів знімати ролики про "героїв-асвабадітєлєй", возз'єднання сімей, порятунок тварин та інші речі, на які в реальності російські солдати ніколи не будуть здатні. Світогляд російських окупантів обмежується грабунками, мародерствами, ґвалтуваннями та вбивством мирних людей. Будь-які людські цінності для тих, хто вступив в армію Росії, незрозумілі як квантова фізика.

Також на тимчасово окупованих територіях ФСБ вигадало відключення українських телеканалів та трансляцію дурних роликів про те, що російська армія воює "за українців, щоб потім передати їм захоплені землі". В планах ФСБ сітка агітаторів та трансляція проєктів російських медіа.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти обстріляли ракетами Миколаївщину, їхніми цілями стали зерносховища, порти та узбережжя. 4 ворожі снаряди вдалося збити.

На Сході російські окупанти здійснили обстріл 32 міст та сіл. На жаль, від ворожого вогню загинуло 4 людини, також є поранені. Ворог продовжує стирати з обличчя землі все, що трапляється на його шляху, адже ЗСУ не дають ворогу просуватися до мети – адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

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