Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны Запорожского края. Содействуют этому, конечно, местные коллаборанты.

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Украинцев готовят к "новому празднику, дню России"

Соответствующую информацию среди жителей временно оккупированных территорий распространяют пропагандисты. Они планируют снять сюжеты, в которых покажут жизнь горожан. Мол, все они "счастливы", ведь к ним наконец-то пришел "русский мир".

Понятное дело, соответствующие ролики нужны не тем, кто сейчас страдает от российской оккупации, а гражданам страны-агрессора. Им же нужно показывать какие-то победы.

Среди горожан проводят опрос

В пресс-службе также сообщили, что жители Мелитополя получают СМС-сообщения от незнакомых им номеров. В них проводится опрос среди местных жителей. В частности, им поступают такие вопросы, в которых пытаются понять отношение к "оккупационной российской власти", а также к украинской. И не ущемляли ли права жителей города, которые общаются на русском языке.

Следует понимать, что такие опросы проводятся не просто так. Есть вероятность, что таким образом коллаборанты собирают персональные данные для проведения псевдореферендума. Не исключено, что будут определять сторонников украинской власти, чтобы их преследовать. Поэтому лучшее, что можно сделать в такой ситуации – игнорировать соответствующие сообщения и опросы.

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Арестович отметил, что оккупанты готовят наступление на Запорожье

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал свое мнение по поводу ситуации в самом Запорожье. Согласно его предположениям и оперативной информации, которой он владеет, российские военные планируют наступление на город.

Он заметил, что оккупанты пытались взять штурмом Гуляйполе. Но это им не удалось. Сейчас они находятся в Васильевке. И там тоже изрядно получают на орехи от украинских военных. Впрочем, нельзя исключать наступления на Запорожье. По словам Арестовича, по крайней мере, российские военные к этому готовятся.

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