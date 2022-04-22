Это очень сложно, – Данилов ответил, восстановит ли Украина ядерный статус

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию о возможном возобновлении ядерного статуса Украины. По его мнению, сделать это будет очень сложно.

Более того, отметил он в интервью, восстановление ядерного статуса в Украине почти невозможно. Особенно если учитывать современные условия.

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После войны вопрос безопасности будет иным

Мы можем мечтать об этом (восстановлении ядерного статуса – 24 канал), можем говорить, но есть технологические процессы. Надо смотреть, как будет развиваться мир,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что после завершения войны России против Украины весь мир будет развиваться по-другому. Страны будут создавать новые союзы. Будут определяться новые фундаментальные вещи, а также система безопасности.

Итак, главная задача Украины сейчас – участвовать в создании этой системы безопасности. Наше государство должно быть полноправным участником процесса.

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