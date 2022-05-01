Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист издания "Проект" Михаил Рубин. В ответ на вопрос о том, может ли Кадыров быть преемником Путина, он сказал: "Нет, конечно, это вообще невозможно".

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Президент России чеченец – это слишком, – Рубин

"Представить себе Кадырова преемником (Путина – 24 канал) – это очень странно, потому что в России есть национализм", – отметил журналист.

Национализм в России настолько развит, что президент России чеченец – маловероятно, это слишком,

– заявил Михаил Рубин.

По его мнению, преемников не представляет даже Путин. Президент страны-террориста настолько "поехал головой", что уже видит себя всесильным.

Кадырова назвали возможным преемником Путина: коротко

В Центр противодействия дезинформации при СНБО выяснили, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров стал одним из самых влиятельных властных лиц в России.

Аналитики не исключают, что Кадыров может стать следующим президентом России.

В то же время провели даже исторические аналогии, когда после правления Ленина к власти пришел Сталин, также говоривший на русском с акцентом.

О возможной борьбе за власть заявил и журналист Иван Яковина. По его словам, в России уже возник конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и спикером Путина Дмитрием Песковым. Яковина также отметил, что Кадыров сейчас становится самым влиятельным политиком в России, его боятся.

Михаил Рубин о роли Кадырова в России: смотрите видео