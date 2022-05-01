Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст видання "Проект" Михайло Рубін. У відповідь на питання про те, чи може Кадиров бути наступником Путіна він сказав: "Ні звісно, це взагалі неможливо".

Зверніть увагу Сварка Пєскова і Кадирова – на руку Україні, – Лещенко про політичний розкол в Росії

Президент Росії чеченець – це занадто, – Рубін

"Уявити собі Кадирова наступником (Путіна – 24 канал) – це дуже дивно, тому що в Росії є націоналізм", – зазначив журналіст.

Націоналізм в Росії настільки розвинутий, що президент Росії чеченець – малоймовірно, це занадто,

– заявив Михайло Рубін.

На його думку, наступників не уявляє навіть сам Путін. Президент країни-терористки настільки "поїхав головою", що вже бачить себе всесильним.

Кадирова назвали можливим наступником Путіна: коротко

У Центр протидії дезінформації при РНБО з'ясували, що скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров став однією з найвпливовіших владних осіб в Росії.

Аналітики не відкидають, що Кадиров може стати наступним президентом Росії.

Водночас провели навіть історичні аналогії, коли після правління Леніна до влади прийшов Сталін, який також розмовляв російською з акцентом.

Про ймовірну боротьбу за владу заявив і журналіст Іван Яковина. За його словами, у Росії вже виник конфлікт між главою Чечні Рамзаном Кадировим та речником Путіна Дмитром Пєсковим. Яковина також зазначив, що Кадиров зараз стає найвпливовішим політиком в Росії, його бояться.

Михайло Рубін про роль Кадирова в Росії: дивіться відео