Это очередная битва: Милованов рассказал о возможном следующем шаге Коломойского

"Антиколомойский" закон осенью 2019 года стал жестким вопросом в переговорах между МВФ и украинским правительством. Других вариантов, кроме его проводить или отказываться от программы, не оставалось.

Усе пов'язано з ризиками того, що банк можуть повернути та зі справами, які в судах розглядаються, але не вирішуються. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Милованов.

Цікаво Милованов назвав реформи, які можуть провалитись

Він пригадав, що кілька років тому Дмитро Шимків, який тоді працював в Адміністрації Президента, сказав: "Коломойський ніколи не здається. Він завжди буде битися. Він завжди буде повертатися. І не можна розраховувати, що будь-яка битва з ним закінчена".

Це було тоді, коли його ситуація здавалася набагато слабкішою, аніж зараз,

– заявив Олексій Милованов.

"Я думаю, що це тільки чергова якась битва. І наступний крок, я б очікував, що буде подання в Конституційний суд. Можливо, цей закон буде визнаним неконституційним або просто розгляд затягнеться. Я думаю, що це не кінець, а просто продовження", – додав Милованов.

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Що відомо про так званий "антиколомойський" закон