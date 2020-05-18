Це чергова битва: Милованов розповів про можливий наступний крок Коломойського

"Антиколомойський" закон восени 2019 року став жорстким питанням у перемовинах між МВФ та українським урядом. Інших варіантів, крім його проводити або відмовлятися від програми, не залишалося.

Усе пов'язано з ризиками того, що банк можуть повернути та зі справами, які в судах розглядаються, але не вирішуються. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Милованов.

Цікаво Милованов назвав реформи, які можуть провалитись

Він пригадав, що кілька років тому Дмитро Шимків, який тоді працював в Адміністрації Президента, сказав: "Коломойський ніколи не здається. Він завжди буде битися. Він завжди буде повертатися. І не можна розраховувати, що будь-яка битва з ним закінчена".

Це було тоді, коли його ситуація здавалася набагато слабкішою, аніж зараз,

– заявив Олексій Милованов.

"Я думаю, що це тільки чергова якась битва. І наступний крок, я б очікував, що буде подання в Конституційний суд. Можливо, цей закон буде визнаним неконституційним або просто розгляд затягнеться. Я думаю, що це не кінець, а просто продовження", – додав Милованов.

Читайте також Не було закону проти Коломойського, був закон для людей, – Разумков

Що відомо про так званий "антиколомойський" закон

Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.

для наступного кредиту Україні. Закон називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Сам Коломойський назвав цей закон "антиукраїнським".

Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні.

Чому "антиколомойський" законопроєкт так називають?Усе через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Ігорем Коломойським націоналізований Приватбанк. Нині той активно судиться з державою через націоналізацію.



У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху.



Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.