Это одичалая орда варваров, сами они не остановятся

Я здесь немного устал, поэтому напишу "гадости". Ну да, вместо нытья. Может, хоть у кого что-нибудь в голове переключится.

К сожалению, по некоторым реакциям, я вижу, что очень до многих не дошло, что у нас полноценное вторжение. Не АТО. Не ООС. А война в самых искаженных и безобразных проявлениях.

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Война против народа

Война не против "режима", а против народа. Потому что очень многим кажется очередным обострением, которые были 8 лет. Нет. Это война на ликвидирование. Это не обострение. Нас во время АТО посадили за столы переговоров, заведя 4-6 БТГров. Сейчас их больше сотни. Мы 8 лет воевали с алковитязями, а сейчас воюем с регулярной армией. Которая превосходит нас в численности и вооружении.

А у нас, у тех, кто в относительной опасности, после первого шока по накатанному п*здует поведение, которое уже укоренилось все 8 лет. Здесь тебе и советы военным, здесь тебе и зрадо*бство. Но сейчас все по-другому. Все по-взрослому. И дело не только в жертвах. Дело во всем.

И когда в социальных сетях начинают учить военное руководство, что нужно делать, или какой-то флешмоб запускают, чтобы "командование увидело, что нужно делать", меня рвет на куски. Нельзя делать то, что делали 8 лет. Другие условия. Другие обстоятельства.

Понимаете, поддержка военных – это не посты в сети, это не банальные журавлики из бумаги. Это – доверие. Доверие и помощь. Если мы уже доверились людям, то нужно закрыть рты, стиснуть зубы и делать то, что им полезно. Как вы можете. Понимаете?

Кого здесь учат в сети, что и как нужно делать? Это ведь тот же Залужный, который остановил наступление. Который смог удержать удар с десятков направлений и сохранил боеспособность армии. Который владеет всей информацией. Но у нас реально ограничены ресурсы и возможности. И мы, так же как и другие, иногда сбрасываем координаты колонн и получаем ответ – ничем не дотягиваемся. А иногда дотягиваются.

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Все ресурсы задействованы

Понимаете? Мы сражаемся сейчас на огромной территории и задействованы все ресурсы. Ну, пожалуй, почти все. И действительно, как бы нам ни хотелось, надо понимать, что идет война на уничтожение государства. Не просто заставить нас что-то "осознать" или что-то доказать. Нет. Либо будет Украина, либо нет. И я понимаю, что есть приоритеты. И меня тоже бесит, когда наш груз оседает в Киеве. Но я понимаю – Киев нужно держать.

А еще я понимаю, что ресурсов у нас не слишком много. И когда нам говорят: "Ребята, если есть возможность, идите курите", то мы находим возможность и идем курить. Ибо всякое сожжённое нами не дойдет до города. И не пойдет в Киев. Мы курим все, до чего можем дотянуться, визуально подтверждаем цели, передаем координаты, корректируем, отстреливаем из засад. Потому что по-другому не будет. Потому что это не АТО. Это война против народа Украины. И все, кто не слился в первые дни, не сольются. И знают, что делать. Даже если нам кажется другое.

Если бы обороной Слобожанщины руководил не тот, кто сейчас руководит, а кто-то другой, я не знаю удержали бы Харьков или нет. И это тоже выбор Залужного. И тот, кто управляет обороной самого города, тоже выбор того, кто обороняет Слобожанщину, и того же Залужного. И их доверие друг к другу. Мы не имеем права не доверять решениям людей, которые делом доказали свою способность успешно управлять обороной. Мы или с ними или нет. Сейчас по-другому быть не может.

Да, у меня есть куча вопросов. Но это вопрос не о сегодня. И я знаю факты, где в первые дни не было сделано то, что нужно было сделать. Но сейчас не первые дни. Я знаю, что все, кто устоял, уже не согнутся. Я знаю, что есть офицеры, которых главком разжаловал. Но дал шанс восстановить доверие. Потому что это война. Настоящая.

И когда мне руководители обороны города или региона ставят какую-то задачу, я знаю, что мы должны это сделать. Потому что так нужно для обороны города и страны. И мне не нужно думать, правильно это или нет. Надо или нет. Мне нужно думать – как это сделать эффективно. Желательно не е*ать им мозги глупыми вопросами.

Путина интересует вся Украина / Фото Getty Images

А еще, когда есть время, хотелось бы объяснить, что в деле помощи войску и в логистике тоже очень многое изменилось за эти дни. Просто для понимания, что так как все работало 8 лет, оно сейчас не работает.

Что нет у нас возможности сделать "срочно, потому что стоим на таможенном", бумаги из бригады, потому что бригада воюет 24/7, или мы на выезде. И когда нас ставят перед фактом – нужно приехать и унести, то может не быть возможности. Потому что мы вынуждены немного еще подвоевывать. А когда меня спрашивают адрес, куда отправлять коптер из-за границы, я не могу дать адрес.

Я прошу отправить на родственников или знакомых. А потом, когда придет, связаться со мной. Это не потому, что мне лень. А потому что я не знаю, что будет за время, пока будет уходить груз. Может не быть доставки. Или не будет уже этого адреса. Может быть меня. А коптер просто передадут другим волонтерам или военным. У нас здесь сейчас все в динамике и все может быть через час по-другому. И всё очень просто. Черно-белое.

И людей у ​​нас нет. Одни ездят с гранатометами по области, другие – по пехоте отбивают атаки ДРГ на блокпостах. Кто визуально подтверждает данные местных. Кто-то учит ТрО, а кто-то готовит оборону важной дамбы. Ну, нет.

Да, нам подставили плечо собратья из Киева и с западной границы. Без них все вообще стало бы. Но здесь, на месте, мы живем, сражаемся и помогаем оружейникам держать оборону. Мы в городе, который захватчики хотят оцепить.

И те люди, которые помогают нам на границе и таможне, уже получают упреки о том, что они "пиарятся фоточками". Да нет. Это единственные отчеты, которые сейчас возможны. Ибо часть автомобилей, идущих из-за границы, пойдут в мобильные группы по уничтожению техники. И мы просто не можем их светить. И не потому, что мы такие, пизд*ц, зашифрованные. А просто потому, что нам иногда приходится работать в упор. И нам нужны не засвеченые машины.

Просто нужно понять. Все изменилось. Все. И война только-только начинается. И они прут, и прут. Это серьезно. И да, мы полны оптимизма. Мы знаем, что мы победим. Но мы хотим дожить до этого. И еще в процессе доживания принести больше пользы нашим, но хотя бы немного "смерти врагам".

Я понимаю, как все устают. Но поверьте – те, от кого зависит наше государство, устают на порядок больше. И если они принимают какое-либо решение, то оно взвешено и целесообразно. Это доказано почти 20 днями войны.

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И еще. Если кому-то кажется, что Путину нужен только Харьков или Киев – это ошибка. Если мы их не остановим каждый на своем месте, они покатятся до самой границы. Сами они не остановятся. Это одичалая орда варваров. Спасибо всем, кто помогает.