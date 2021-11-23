Об этом рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко в эфире 24 канала. Украина должна мобилизовать как дипломатические, так и военные ресурсы, чтобы убедить Россию, что цена вторжения может быть очень высокой.
К теме США думают о предоставлении нового оружия Украине на фоне потенциального вторжения России, – CNN
По словам Сушко, международная поддержка, в частности острая реакция европейских партнеров на развертывание российских войск вокруг Украины, является одним из факторов, которые сдерживают Кремль.
Если бы Россия сейчас не чувствовала столь однозначную позицию США, то она вела бы себя гораздо свободнее, а уровень угрозы для нашего государства был бы совсем другим.
Впрочем, по мнению эксперта, один конкретно взятый Javelin или военный катер не решает проблему. Даже укрепление Вооруженных сил Украины не является единственным путем противодействия российской агрессии.
Это один из факторов. Я бы не хотел, чтобы мы думали, что с помощью какого-то одного шага можно изменить позицию России.
Сушко рассказал о помощи США для Украины: смотрите видео
Что этому предшествовало
- По данным американских СМИ, в администрации Джо Байдена обсуждают новый пакет помощи Украине, в который входит летальное оружие. Это происходит на фоне заявлений разведки о росте вероятности российского вторжения.
- На возможную помощь США отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что вооружение Украины "нагнетает обстановку на линии столкновения".
- В то же время пресс-секретарь Владимира Путина заговорил о "гарантиях безопасности" для Украины от России. Он заявил, что лучшей гарантией является реализация минских договоренностей.