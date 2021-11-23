Про це розповів експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко в ефірі 24 каналу. Україна повинна мобілізувати як дипломатичні, так і військові ресурси, аби переконати Росію, що ціна вторгнення може бути дуже високою.
До теми США думають про надання додаткової зброї Україні на тлі потенційного вторгнення Росії, – CNN
За словами Сушка, міжнародна підтримка, зокрема гостра реакція європейських партнерів на розгортання російських військ довкола України, є одним з факторів, який стримує Кремль.
Якби Росія зараз не відчувала настільки однозначну позицію США, то вона б поводилась значно вільніше, а рівень загрози для нашої держави був би зовсім іншим.
Втім, на думку експерта, один конкретно взятий Javelin чи військовий катер не розв'язує проблему. Навіть зміцнення Збройних сил України не є єдиним шляхом для протидії російській агресії.
Це один з факторів. Я б не хотів, аби ми думали, що за допомогою якогось одного кроку можна змінити позицію Росії.
Сушко розповів про допомогу США для України: дивіться відео
Що цьому передувало
- За даними американських ЗМІ, в адміністрації Джо Байдена обговорюють новий пакет допомоги Україні, у який входить летальна зброя. Це відбувається на тлі заяв розвідки про зростання ймовірності російського вторгнення.
- На можливу допомогу США відреагували у Кремлі. Дмитро Пєсков заявив, що озброєння України "нагнітає обстановку на лінії зіткнення".
- Водночас речник Володимира Путіна заговорив про "гарантії безпеки" для України від Росії. Він заявив, що найкращою гарантією є реалізація мінських домовленостей.