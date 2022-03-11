Противнику пока не удается "взять" город, но он прилагает для этого много усилий. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в эфире 24 канала.

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Почему России важно захватить Изюм

По словам Бутусова, узел Балаклея – Изюм – Лозовая является "воротами" на Донбасс, которые позволят российским военным его контролировать. Для оккупантов очень важно, чтобы этот узел был у них под контролем, ведь сейчас он разъединяет Харьков напрямую с Донбассом.

Они (оккупанты – 24 канал) хотят взять под контроль этот город, чтобы выбить наши войска с Донбасса. Это одна из стратегических задач Путина,

– заметил журналист.

Бутусов также добавил, что сейчас в планах России – давить на всех участках фронта.