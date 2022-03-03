Это опасно: в МВД обратились к украинцам с важным призывом о соцсетях
Источник:МВД Украины
Россия продолжает вести подлую войну против Украины. В связи с этим в МВД обратились с призывом к украинцам, ставшим очевидцами артобстрела или авиаудара.
В ведомстве убедительно просят жителей Украины не публиковать эту информацию в социальных сетях. Отмечают, что это опасно.
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В МВД обратились к украинцам
Правоохранители отмечают, что враг внимательно следит за социальными сетями горожан относительно подобной информации. Главные задачи – корректировка и нанесение ударов по целям.
Не снимайте видео и фото для соцсетей, не ведите прямые трансляции, не ставьте геотеги и прочее!
– добавили в МВД.
Публикуя эти данные, украинцы могут помочь агрессору, даже не осознавая этого.
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