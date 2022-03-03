Это опасно: в МВД обратились к украинцам с важным призывом о соцсетях

Россия продолжает вести подлую войну против Украины. В связи с этим в МВД обратились с призывом к украинцам, ставшим очевидцами артобстрела или авиаудара.

В ведомстве убедительно просят жителей Украины не публиковать эту информацию в социальных сетях. Отмечают, что это опасно.

Достойно внимания 100 тысяч евро и 40 тысяч долларов: россиянин попытался вывезти из Украины большое количество валюты

В МВД обратились к украинцам

Правоохранители отмечают, что враг внимательно следит за социальными сетями горожан относительно подобной информации. Главные задачи – корректировка и нанесение ударов по целям.

Не снимайте видео и фото для соцсетей, не ведите прямые трансляции, не ставьте геотеги и прочее!

– добавили в МВД.

Публикуя эти данные, украинцы могут помочь агрессору, даже не осознавая этого.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!