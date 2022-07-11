Это опасный вопрос, – Зеленский о решении Канады по "Северному потоку"
11 июля 2022 , 22:35Читати новину українською
Правительство Канады разрешило вернуть в Германию отремонтированные турбины "Северного потока-1". Фактически их получит россия, поэтому это решение очень опасно.
Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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