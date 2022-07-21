Сам мэр Киева сейчас находится в Киеве, поэтому не смог присутствовать на церемонии. От его имени награду получил американский актер Дуэйн Джонсон. Кроме того, во время мероприятия организаторы показали документальный фильм о Виталии Кличко.

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Как отметил мэр Киева, получить эту награду – для него большая честь. По его убеждению, это признание храбрости и несокрушимости украинского народа, который смело противостоит российскому агрессору.

Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!

– прокомментировал присуждение награды Виталий Кличко.

Также он поблагодарил всех партнеров и друзей, которые помогают и поддерживают Украину.

Кличко получил награду имени Артура Эша за мужество: смотрите видео

Заметим, что ранее награду имени Артура Эша за мужество получали Мухаммед Али, Нельсон Мандела и другие известные личности.

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