Зеленская прибыла в США по приглашению первой леди Джилл Байден. Она планирует выступить перед Конгрессом Соединенных Штатов утром 20 июля.

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Украинцев наградили премией Dissident Human Rights Award

Первая леди рассказала, что 19 июля имела честь получить премию Dissident Human Rights Award, адресованную всему украинскому народу. Награждение прошло в Мемориале памяти жертв коммунизма в Вашингтоне.

С 2015 года эту премию присуждают активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы.

В этом году впервые ею отметили не конкретного человека, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны России". Хотя мемориал посвящен преступлениям коммунизма, следует помнить, что это лишь одно из лиц тоталитаризма,

– заметила Зеленская.

Она добавила, что атакующая система может называться как угодно – исламским государством или российской федерацией. Однако узнать тоталитаризм довольно легко по его главному признаку – агрессии, насилию, полному обесценению человеческой жизни.

Смотрите видео, как первая леди получала премию Dissident Human Rights Award:

Первая леди отметила, что на церемонии она рассказала всем присутствующим, как сейчас россия применяет в Украине сталинские репрессивные методы.

"Как украинцы проходят через российские фильтрационные лагеря, как пытают тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами. Как наших людей принудительно депортируют в россию. Ценой героических усилий мы боремся сейчас не только за свою свободу", – добавила Зеленская.

Она отметила, что украинцы борются за то, чтобы сталинский Большой террор больше не смог использоваться нигде и никогда в цивилизованном мире.

"Именно об этом и говорит сегодняшняя награда, которую везу в Украину", – подытожила первая леди.

Примите во внимание! В США Зеленская уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также с супругами Байденов. Первые леди обсудили поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа, героически борющегося с российскими оккупантами.

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