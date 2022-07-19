В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой USAID Самантой Пауэр. Супруга президента раскрыла подробности своей поездки.

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Детали визита Зеленской в США

Елена Зеленская сообщила, что прибыла в Вашингтон по приглашению Джилл Байден, чтобы говорить о нуждах Украины в сопротивлении и борьбе против страны-агрессора.

Ее поездка началась со встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам первой леди, позиция американского чиновника неизменна: "Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем путин".

После этого первая леди почтила Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине, расположенный в центре Вашингтона. Там же Зеленская встретилась с украинской общиной США.

Это вдохновляющая встреча, ведь люди, которые и за тысячи километров от родины помнят, кто они, в первых рядах откликнулись на российское нападение и бросились помогать родине,

– заметила супруга президента.

Кроме того, Зеленская увиделась с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Еще в 2014 году, после аннексии россии Крыма, американка решительно поставила на место российского представителя в ООН и назвала страну-агрессора "вором". В настоящее время возглавляемое ею USAID – один из основных партнеров Украины по гуманитарным вопросам.

Сегодня Саманта продолжает называть вещи своими именами. Она свидетельствует, что агрессор превращает продовольствие и глобальный голод в оружие, используемое в войне против Украины,

– отметила первая леди.

Зеленская объяснила, что в контексте помощи USAID нашему государству говорится, в частности, о психологической помощи в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. "Вместе должны вернуть украинцам силы и желание жить, украденные тем же вором, о котором Саманта Пауэр так правильно говорила в 2014-м", – добавила первая леди.

Зеленская в США / Фото Официального интернет-представительства Президента Украины / телеграм Елены Зеленской

Кроме того, супруга Владимира Зеленского, совместно с Украинским Домом в Вашингтоне и Посольством Украины в США, представила программу протезирования американскому бизнес-сообществу, дипломатическому корпусу и представителям украинской диаспоры.

По программе, инициаторы собирают сведения об украинских детях, получивших минно-взрывные травмы. После определения медицинского учреждения, которое примет семью в США, организуется ряд видеоконференций между украинскими и американскими врачами, чтобы подготовить и транспортировать ребенка.

Уже есть первая семья, которая воспользовалась программой – это семья Степаненко, которая попала под российский обстрел на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска. Мама Наталья потеряла одну ногу, а ее дочь Яна обе. Сегодня Наталья уже приспосабливается к новому протезу, а Яна готовится к протезированию в ближайшее время,

– сообщила Зеленская.

К слову, первая леди Украины добавила, что в дальнейшем в США она встретится с рядом политиков, бизнес-сообществом, культурными и общественными деятелями – всеми, кто поможет приблизить совместную победу в войне против России.

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