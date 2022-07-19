Зокрема, вона зустрілась із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та очільницею USAID Самантою Павер. Дружина президента розкрила подробиці своєї поїздки.

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Деталі візиту Зеленської до США

Олена Зеленська повідомила, що прибула до Вашингтона на запрошення Джилл Байден, аби говорити про потреби України у спротиві та боротьбі проти країни-агресорки.

Її поїздка розпочалась із зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами першої леді, позиція американського посадовця незмінна: "Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж путін".

Після цього перша леді вшанувала Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Україні, що розташований у середмісті Вашингтона. Там же Зеленська зустрілась з українською громадою США.

Це надихаюча зустріч, адже люди, які і за тисячі кілометрів від батьківщини пам'ятають, хто вони, у перших лавах відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати Батьківщині,

– зауважила дружина президента.

Крім того, Зеленська побачилась з очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер. Ще у 2014 році, після анексії росією Криму, американка рішуче поставила на місце російського представника в ООН й назвала країну-агресорку "злодієм". Нині очолюване нею USAID є одним з основних партнерів України у гуманітарних питаннях.

Сьогодні Саманта продовжує називати речі своїми іменами. Вона свідчить, що агресор перетворює продовольство та глобальний голод на зброю, яку використовує у війні проти України,

– зазначила перша леді.

Зеленська пояснила, що у контексті допомоги USAID нашій державі мовиться, зокрема, про психологічну допомогу у межах Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. "Разом маємо повернути українцям снагу та сили жити, вкрадені тим самим злодієм, про якого Саманта Павер так правильно говорила у 2014-у", – додала перша леді.

Зеленська у США / Фото Офіційного інтернет-представництва Президента України / телеграм Олени Зеленської

Крім того, дружина Володимира Зеленського, спільно з Українським Домом у Вашингтоні та Посольством України у США, презентувала програму протезування американській бізнес-спільноті, дипломатичному корпусу та представникам української діаспори.

За програмою, ініціатори збирають відомства про українських дітей, які отримали мінно-вибухові травми. Після визначення медичного закладу, що прийме сім'ю у США, організовується низка відеоконференцій між українськими та американськими лікарями, щоб підготувати та транспортувати дитину.

Вже маємо першу родину, яка скористалась програмою – це сім'я Степаненко, яка потрапила під російський обстріл на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська. Мама Наталя втратила одну ногу, а її донька Яна обидві. Сьогодні Наталя вже пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування найближчим часом,

– повідомила Зеленська.

До слова, перша леді України додала, що попереду у США вона зустрінеться ще з низкою політиків, бізнес-спільнотою, культурними та громадськими діячами, – усіма, хто допоможе наблизити спільну перемогу у війні проти росії.

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