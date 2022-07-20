Накануне Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Утром 20 июля она планирует выступить перед Конгрессом.
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Зеленская встретилась с Джилл и Джозефом Байденом
Зеленская прибыла в США по приглашению первой леди Джилл Байден. Первая леди Украины рассказала, что "возвратила" ей визит во время встречи в Вашингтоне.
"Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден,
– отметила Зеленская.
По ее словам, обычно считают, что супруги первых лиц имеют только гуманитарные задачи. Однако, полномасштабная война в Украине показала, что это не так.
"Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было чрезвычайно приятно встретиться с Президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом", - подытожила первая леди.
Смотрите фото встречи Зеленской с супругами Байденов / Фото Елены Зеленской
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В ходе встречи обсуждали будущую поддержку Украины Соединенными Штатами
По информации CNN, в Белом доме рассказали, что первые леди обсуждали последующую поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа, которое "защищает свою демократию и справляется со значительными человеческими последствиями российской войны, которые будут ощущаться в течение следующих лет".
Сначала Зеленская приняла участие в частной встрече с Джилл Байден, а после этого состоялась расширенная двусторонняя встреча с:
- вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом,
- госпожой-послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд,
- заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изобель Коулман,
- заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд,
- главным врачом США Вивеком Мурти.
По информации Белого дома, на этой встрече обсуждали, как США могут продолжать поддерживать Украину и оказывать гуманитарную помощь украинскому народу. Также обсуждали необходимость привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.
Смотрите видео встречи Зеленской и Байденов в Белом доме:
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