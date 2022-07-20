Накануне Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Утром 20 июля она планирует выступить перед Конгрессом.

К теме Зеленская начала визит в США: подробности от первой леди

Зеленская встретилась с Джилл и Джозефом Байденом

Зеленская прибыла в США по приглашению первой леди Джилл Байден. Первая леди Украины рассказала, что "возвратила" ей визит во время встречи в Вашингтоне.

"Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден,

– отметила Зеленская.

По ее словам, обычно считают, что супруги первых лиц имеют только гуманитарные задачи. Однако, полномасштабная война в Украине показала, что это не так.

"Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было чрезвычайно приятно встретиться с Президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом", - подытожила первая леди.

Смотрите фото встречи Зеленской с супругами Байденов / Фото Елены Зеленской

Интересно В белой блузке и серой юбке: элегантный выход Елены Зеленской в США

В ходе встречи обсуждали будущую поддержку Украины Соединенными Штатами

По информации CNN, в Белом доме рассказали, что первые леди обсуждали последующую поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа, которое "защищает свою демократию и справляется со значительными человеческими последствиями российской войны, которые будут ощущаться в течение следующих лет".

Сначала Зеленская приняла участие в частной встрече с Джилл Байден, а после этого состоялась расширенная двусторонняя встреча с:

вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом,

госпожой-послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд,

заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изобель Коулман,

заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд,

главным врачом США Вивеком Мурти.

По информации Белого дома, на этой встрече обсуждали, как США могут продолжать поддерживать Украину и оказывать гуманитарную помощь украинскому народу. Также обсуждали необходимость привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Обратите внимание! По информации CNN, Джилл Байден и Елена Зеленская впервые лично встретились в мае во время ее тайной поездки в Украину. Тогда первая леди вышла из укрытия в первый раз с начала полномасштабного российского вторжения.

Смотрите видео встречи Зеленской и Байденов в Белом доме:

Стоит посмотреть – Зеленская разрыдалась, вспоминая погибших в войне детей: видео