Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины", которое проводилось National Democratic Institute.

Читайте также Сколько украинцев готовы к соглашению с Россией и территориальным уступкам: опрос WSJ

К партии "Слуга народа" позитивно или очень позитивно относятся 46% респондентов, тогда как негативно или очень негативно – 11%. К политической силе, возглавляемой Сергеем Притулой, положительно относятся 32%, а негативно – 10%.

К партии "УДАР Виталия Кличко" позитивно и очень позитивно относятся 31% украинцев, а негативно только 12%. Уровень положительного отношения украинцев к другим политическим силам – менее 20%.

Среди государственных деятелей наибольшей поддержкой пользуется Владимир Зеленский, к которому положительно относятся 88% респондентов. Алексей Арестович производит позитивное впечатление на 65% украинцев. А к Виталию Кличко положительно относятся 63% украинцев.

Социологическое исследование проводилось методом телефонного опроса. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии. Результаты опроса репрезентативны для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами.

Вас может заинтересовать – реакция Зеленского на обстрел Одесской области: видео