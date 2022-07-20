Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України", яке проводив National Democratic Institute.

Читайте також Скільки українців готові до угоди з Росією та територіальних поступок: опитування WSJ

До партії "Слуга народу" позитивно або дуже позитивно ставляться 46% респондентів, тоді як негативно або дуже негативно – 11%. До політичної сили, очолюваної Сергієм Притулою, позитивно ставляться 32%, а негативно – 10%.

До партії "УДАР Віталія Кличка" позитивно та дуже позитивно ставляться 31% українців, а негативно – лише 12%. Рівень позитивного ставлення українців до інших політичних сил – менший за 20%.

Серед державних діячів найбільшою підтримкою українців користується Володимир Зеленський, до якого позитивно ставляться 88% респондентів. Олексій Арестович справляє позитивне враження на 65% українців. А до Віталія Кличка позитивно ставляться 63% громадян.

Соціологічне дослідження проводилося методом телефонного опитування. Польові роботи виконував Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентативні для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами.

Вас може зацікавити – реакція Зеленського на обстріл Одещини: відео