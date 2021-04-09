Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович неоднократно отмечался резкими высказываниями в соцсетях. Однако впоследствии он объяснял свою позицию совсем с другой стороны.

По мнению генерала Вооруженных сил Украины и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, Алексей Арестович является манипулятором. Об этом он заявил в эфире программы "перекрестный допрос".

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"Я даже не хочу о нем больше говорить, потому что это отличный манипулятор, который умеет отказываться от своих прежних точек зрения и главное – своим показательным спокойствием нравиться людям", – сказал Кривонос.

Генерал добавил, что не собирается оценивать представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с профессиональной стороны.

Оценивать его (Арестовича – 24 канал) как военного специалиста или эксперта будет смешно, это слишком большая честь для него,

– сказал Кривонос.

Позиция Кривоноса относительно Арестовича: что известно

В декабре 2020 года Сергей Кривонос заявил, что Алексей Арестович якобы завел группу снайперов на минное поле. Кроме того, он назвал Арестовича "манипулятором чистой воды".

Генерал-майор отмечал, что "все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало подавать себя как военного специалиста".

Важно! Алексей Арестович ранее был учредителем благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным.

Что известно о высказываниях Арестовича

16 марта 2021 года на своей странице в фейсбуке Алексей Арестович нагрубил мужчине, который призвал его информировать о переговорах в ТКГ на украинском языке.

Однако уже впоследствии спикер заверил, что якобы так ответил боту. Также в интервью он отметил, что мужчина, которому он грубо ответил в Фейсбуке, на протяжении длительного времени оскорблял его на странице.

Интервью с Сергеем Кривоносом: смотрите видео