Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович неодноразово відзначався різкими висловлюваннями у соцмережах. Проте згодом він пояснював свою позицію зовсім з іншого боку.

На думку генерала Збройних сил України та колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса, Олексій Арестович є маніпулятором. Про це він заявив в ефірі програми "Перехресний допит".

До теми Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ

"Я навіть не хочу більше про нього спілкуватися, тому що це чудовий маніпулятор, який вміє відмовлятися від своїх попередніх точок зору і головне – своїм показовим спокоєм подобатись людям", – сказав Кривонос.

Генерал додав, що не збирається оцінювати речника української делегації у Тристоронній контактній групі з професійного боку.

Оцінювати його (Арестовича – 24 канал) як військового спеціаліста чи експерта буде смішно, це завелика честь для нього,

– сказав Кривонос.

Позиція Кривоноса щодо Арестовича: що відомо

У грудні 2020 року Сергій Кривонос заявив, що Олексій Арестович нібито завів групу снайперів на мінне поле. Окрім того, він назвав Арестовича "маніпулятором чистої води".

Генерал-майор зазначав, що "всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало подавати себе як військового спеціаліста".

Важливо! Олексій Арестович раніше був засновником благодійного фонду для надання психологічної підтримки військовим.

Що відомо про висловлювання Арестовича

16 березня 2021 року на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Арестович нагрубіянив чоловікові, який закликав його інформувати про переговори у ТКГ українською мовою.

Проте вже згодом речник запевнив, що нібито так відповів ботові. Також в інтерв'ю він зазначив, що чоловік, якому він грубо відповів у фейсбуці, впродовж тривалого часу ображав його на сторінці.