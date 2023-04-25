Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что российская армия использует устаревшее вооружение, которое неточно, но очень разрушительно.
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ВСУ деклассируют врага
То, что сейчас происходит в Бахмуте и других фронтовых городах – это обычный почерк российской армии. Россияне всегда пытались достичь уровня армий ведущих стран мира. Такие страны, как Израиль, США, Великобритания в любых конфликтах используют, как правило, лишь высокоточное оружие, чтобы минимизировать повреждение и количество жертв.
"Русская армия наоборот – абсолютно устаревшая и отставшая армия, использующая советский хлам, который иногда несколько модернизирует, как ФАБ-500, устанавливая GPS и крылья. От Грозного до Алеппо и Бахмута – один и тот же почерк. Уничтожены целые города", – отметил Череватый.
Сергей Череватый о ситуации на восточном фронте: смотреть видео
Он рассказал, что исторически страны-захватчики пытались максимально сохранить города, чтобы потом использовать в свою пользу – у россиян этого понимания нет. Они тотально уничтожают города, чтобы показать хоть какую-нибудь победу.
Весь мир видит, что украинское войско благодаря своему классу и профессионализму деклассирует российскую армию. Все увидели, что в конвенционной борьбе с сильным противником Россия не способна показать результат,
– подчеркнул Череватый.
Ситуация на фронте: главное
- По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО.
- За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово.
- Американские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что Украина готова перейти в контрнаступление уже в мае