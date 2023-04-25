Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, російська армія використовує застаріле озброєння, яке не точне, але дуже руйнівне.

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ЗСУ декласують ворога

Те, що зараз відбувається у Бахмуті та інших фронтових міста – це звичайний почерк російської армії. Росіяни завжди намагались досягнути рівня армій провідних країн світу. Так країни, як Ізраїль, США, Велика Британія у будь-яких конфліктах використовують, як правило, лише високоточну зброю, щоб мінімізувати пошкодження та кількість жертв.

"Російська армія навпаки – абсолютно застаріла та відстала армія, яка використовує радянський мотлох, який іноді дещо модернізовує, як ФАБ-500, встановлюючи GPS і крила. Від Грозного, до Алеппо і Бахмута – один і той самий почерк. Знищено цілі міста", – зазначив Череватий.

Сергій Череватий про ситуацію на східному фронті: дивитись відео

Він розповів, що історично країни-загарбники намагались максимально зберегти міста, щоб потім використовувати на свою користь – у росіян цього розуміння немає. Вони тотально знищують міста, щоб показати бодай якусь перемогу.

Весь світ бачить, що українське військо, завдяки своєму класу та професіоналізму, декласує російську армію. Всі побачили, що у конвенційній боротьбі з сильним противником Росія не здатна показати результат,

– наголосив Череватий.

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