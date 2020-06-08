Отставной американский генерал Бен Ходжес считает решение США о сокращении собственного контингента в Германии ошибочным. Мол, это всецело политическое решение, которое только станет подарком для России.

Такое решение президента США Дональда Трампа не основывается на стратегическом анализе, заявил Бен Ходжес в комментарии изданию Politico.

К слову США выводят из Германии своих военных: Берлин до сих пор не получил подтверждения

Это стало сюрпризом для Пентагона, Конгресса, американских дипломатов и военных в Европе. Также это сюрприз для союзников по НАТО, особенно для Германии,

– заявил военный.

Он в то же время заметил, что сокращение американских военных в Европе наиболее выгодно именно для России. Она не сделала ничего для того, чтобы заслужить такой подарок.

"Не произошло изменений в поведении России в Украине и Сирии. Она до сих пор агрессивно ведет себя вдоль восточного фланга НАТО и на Черном море, в Грузии", – подчеркнул Бен Ходжес.

Американские войска в Германии: коротко

Именно в Германии США базируют свои европейские войска. Впервые это произошло еще в период Первой мировой войны, а с 1950-х американский контингент постоянно находился в европейском государстве.

Эти силы называются Седьмой армии США или Европейской армии США. Штаб-квартира расположена в Гандербергу на северо-западе Германии.

Что известно о сокращении сил США в Европе?

В данный момент в Германии находятся более 34,5 тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп хочет сократить их на 28% и установить лимит не более 25 тысяч.



Такое решение американского президента стало сюрпризом для всех – как для военного командования США, так и для немецкого правительства.