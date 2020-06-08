Відставний американський генерал Бен Годжес вважає рішення США про скорочення власного війська в Німеччині помилковим. Мовляв, це цілком політичне рішення, яке лише стане подарунком для Росії.

Таке рішення президента США Дональда Трампа не ґрунтується на стратегічному аналізі, заявив Бен Годжес у коментарі виданню Politico.

До слова США виводять з Німеччини своїх військових: Берлін досі не отримав підтвердження

Це стало сюрпризом для Пентагону, Конгресу, американських дипломатів і військових у Європі. Також це сюрприз для союзників по НАТО, особливо для Німеччини,

– заявив військовий.

Він натомість зауважив, що скорочення американських військових у Європі найбільше вигідно саме для Росії. Вона ж не зробила нічого для того, щоб заслужити на такий подарунок.

"Не сталося змін у поведінці Росії в Україні й Сирії. Вона досі агресивно поводиться уздовж східного флангу НАТО й на Чорному морі, у Грузії", – наголосив Бен Годжес.

Американські війська в Німеччині: коротко

Саме у Німеччині США базують свої європейські війська. Вперше це сталося ще у період Першої світової війни, а з 1950-их американський контингент постійно перебував у європейській державі.

Ці сили мають назву Сьомої армії США або ж Європейської армії США. Штаб-квартира розташована у Гандербергу на північному заході Німеччини.

Що відомо про скорочення сил США в Європі?Нині в Німеччині перебувають понад 34,5 тисячі американських військових. Вітм президент США Дональд Трамп хоче скоротити їх на 28% і встановити ліміт у не більш як 25 тисяч.



Таке рішення американського президента стало сюрпризом для усіх – як для військового командування США, так і для німецького уряду.