Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Это поможет оправдать майдановцев: двум экс-беркутовцам объявили подозрения

- Читати новину українською
Еще двум "беркутовцам" объявили подозрения
Еще двум "беркутовцам" объявили подозрения / radiosvoboda.org

Прокуроры вместе со следователями ГБР объявили подозрения двум бывшим "беркутовцам" из-за преследования майдановцев. Их обвиняют в фабрикации доказательств против майдановцев за преступление, которого те не совершали.

Об объявлении подозрения бывшим правоохранителям сообщает Офис генерального прокурора Украины.

К слову ГБР сообщил о подозрении еще одному экс-беркутовцу за разгон Майдана

Дело касается препятствования трем майдановцам. Их по дороге с Майдана Независимости домой поймали "титушки" и передали работникам милиции.

Последние сфабриковали доказательства и обвинили в совершении тяжкого преступления. Активистов задержали, сообщили о подозрении и взяли под домашний арест за действия, которых они на самом деле не совершали.

Правоохранители продолжают досудебное расследование по этому делу, а "беркутятам" инкриминируют сразу две статьи – препятствование мирным протестам и дача заведомо ложных показаний. За такие преступления им грозит до 5 лет за решеткой.

К слову, расследование этого дела фактически доказывает невиновность майдановцев, которых обвинили по вымышленным показаниям и доказательствам.

Євромайдан, Революція гідності
Ключевые даты Революции достоинства 2013 – 2014 годов / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Офис генпрокурора Революция достоинства Беркут Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
сегодня , 13:23 Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
Інна Жолобович
Вымышленные результаты: как Баканов украшает достижения СБУ
сегодня , 12:30 Вымышленные результаты: как Баканов украшает достижения СБУ
Віталій Шабунін
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський