Это поможет оправдать майдановцев: двум экс-беркутовцам объявили подозрения

Прокуроры вместе со следователями ГБР объявили подозрения двум бывшим "беркутовцам" из-за преследования майдановцев. Их обвиняют в фабрикации доказательств против майдановцев за преступление, которого те не совершали.

Об объявлении подозрения бывшим правоохранителям сообщает Офис генерального прокурора Украины.

К слову ГБР сообщил о подозрении еще одному экс-беркутовцу за разгон Майдана

Дело касается препятствования трем майдановцам. Их по дороге с Майдана Независимости домой поймали "титушки" и передали работникам милиции.

Последние сфабриковали доказательства и обвинили в совершении тяжкого преступления. Активистов задержали, сообщили о подозрении и взяли под домашний арест за действия, которых они на самом деле не совершали.

Правоохранители продолжают досудебное расследование по этому делу, а "беркутятам" инкриминируют сразу две статьи – препятствование мирным протестам и дача заведомо ложных показаний. За такие преступления им грозит до 5 лет за решеткой.

К слову, расследование этого дела фактически доказывает невиновность майдановцев, которых обвинили по вымышленным показаниям и доказательствам.



Ключевые даты Революции достоинства 2013 – 2014 годов / инфографика 24 канала