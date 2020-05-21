Це допоможе виправдати майданівців: двом ексберкутівцям оголосили підозри

Прокурори разом зі слідчими ДБР оголосили підозри двом колишнім "беркутівцям" через переслідування майданівців. Їх звинувачують у фабрикуванні доказів проти майданів через злочин, якого ті не скоювали.

Про оголошення підозри колишнім правоохоронцям повідомляє Офіс генерального прокурора України.

До слова ДБР повідомило про підозру ще одному ексберкутівцю за розгін Майдану

Справа стосується перешкоджання трьом майданівцям. Їх по дорозі з Майдану Незалежності додому спіймали "тітушки" та передали працівникам міліції.

Останні сфабрикували докази та звинуватили у вчиненні тяжкого злочину. Активістів затримали, повідомили про підозру та взяли під домашній арешт за дії, яких вони насправді не скоювали.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування у цій справі, а "беркутятам" інкримінують одразу дві статті – перешкоджання мирним протестам і дача завідомо неправдивих показань. За такі злочини їм загрожує до 5 років за ґратами.

До слова, розслідування цієї справи фактично доводить невинуватість майданівців, яких звинуватили за вигаданими свідченнями та доказами.



Ключові дати Революції гідності 2013 – 2014 років / інфографіка 24 каналу