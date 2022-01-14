Об этом заявил российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. Скорее всего, такие заявления являются определенным ходом российской власти, поэтому в целом эта история смешанная.
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По словам Яковенко, без демонстрации оппозиции к США "путинская" России теряет главный признак своего имиджа. Однако ее представители никуда не денутся и если потребуется, то будут вести диалог с США.
Думаю, что это "понты", выражаясь их языком,
– заявил русский журналист.
Как отметил Яковенко, к сожалению, совсем забыть о существовании страны, которая обладает достаточно мощным ядерным потенциалом, невозможно.
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Яковенко о заявлениях России об отсутствии оснований для переговоров с США: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Представители США и России 10 января провели переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеве.
- После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не видит оснований для нового раунда переговоров.
- Как рассказали в Кремле, пока между сторонами нет согласия по "нерасширению НАТО", в Москве не готовы обсуждать другие пункты. Все, кроме вопроса альянса, государство-агрессор называет "вторичным".