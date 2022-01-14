Про це заявив російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. Скоріш за все, такі заяви є певним ходом російської влади, тому загалом ця історія є змішаною.
За словами Яковенка, без демонстрації опозиції до США "путінська" Росії втрачає головну ознаку свого іміджу. Однак її представники нікуди не дінуться і якщо буде потрібно, то вестимуть діалог зі США.
Думаю, що це "понти", висловлюючись їхньою мовою,
– заявив російський журналіст.
Як зауважив Яковенко, на жаль, зовсім забути про існування країни, яка володіє доволі потужним ядерним потенціалом, неможливо.
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Яковенко про заяви Росії щодо відсутності підстав для перемовин зі США: дивіться відео
Що цьому передувало
- Представники США та Росії 10 січня провели перемовини щодо "гарантій безпеки" у Женеві.
- Після цього заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що російська сторона не бачить підстав для нового раунду перемовин.
- Як розповіли у Кремлі, поки між сторонами немає згоди щодо "нерозширення НАТО", у Москві не готові обговорювати інші пункти. Усе, крім питання Альянсу, держава-агресорка називає "вторинним".