Об этом в эфире 24 канала рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко. Он пояснил, что сейчас Путин фактически объявил себя международным преступником.

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"Думаю, что это последнее решение, которое он (Путин – 24 канал) сделал в своей жизни, потому что уже сейчас он является официально международным преступником, который будет осужден Гаагским трибуналом, он и все его сторонники", – подчеркнул Владимир Огрызко.

Путина накажут

В то же время Украина стоит, будет стоять и никуда не денется, добавил Огрызко.

Призываю всех мужчин, способных держать оружие в руках – идти в тероборону и помогать нашей стране,

– сказал дипломат.

По его словам, Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы организовать не просто санкции, а начать стимулировать наших западных партнеров на принятие жестких действий. Не очередные озабоченности и призывы к Путину, чтобы он остановился, а переход к конкретным мерам.

"Он (Путин – 24 канал) уже является международным преступником, потому что он отдал приказ своим вооруженным силам перейти государственную границу Украины. Так, по всем международно-правовым нормам он нарушил мир и порядок, за что должен быть наказан, и это произойдет", – добавил Владимир Огрызко.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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