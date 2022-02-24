Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. Він пояснив, що наразі Путін фактично оголосив себе міжнародним злочинцем.
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"Думаю, що це останнє наважування, яке він (Путін – 24 канал) зробив у своєму житті, тому що вже зараз він є офіційно міжнародним злочинцем, який буде засуджений Гаазьким трибуналом, він і всі його прибічники", – наголосив Володимир Огризко.
Путіна покарають
Водночас Україна стоїть, стоятиме і нікуди не дінеться, додав Огризко.
Закликаю всіх чоловіків, які здатні тримати зброю в руках – іти в тероборону і допомагати нашій країні,
– сказав дипломат.
За його словами, Міністерство закордонних справ наразі працює над тим, щоб організувати не просто санкції, а почати стимулювати наших західних партнерів на прийняття жорстких дій. Не чергові стурбованості і заклики до Путіна, щоб він зупинився, а перехід до конкретних заходів.
"Він (Путін – 24 канал) вже є міжнародним злочинцем, тому що він віддав наказ своїм збройним силам перейти державний кордон України. Так, за всіма міжнародно-правовими нормами він порушив мир і порядок, за що має бути покараним і це відбудеться", – додав Володимир Огризко.
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