Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. Він пояснив, що наразі Путін фактично оголосив себе міжнародним злочинцем.

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"Думаю, що це останнє наважування, яке він (Путін – 24 канал) зробив у своєму житті, тому що вже зараз він є офіційно міжнародним злочинцем, який буде засуджений Гаазьким трибуналом, він і всі його прибічники", – наголосив Володимир Огризко.

Путіна покарають

Водночас Україна стоїть, стоятиме і нікуди не дінеться, додав Огризко.

Закликаю всіх чоловіків, які здатні тримати зброю в руках – іти в тероборону і допомагати нашій країні,

– сказав дипломат.

За його словами, Міністерство закордонних справ наразі працює над тим, щоб організувати не просто санкції, а почати стимулювати наших західних партнерів на прийняття жорстких дій. Не чергові стурбованості і заклики до Путіна, щоб він зупинився, а перехід до конкретних заходів.

"Він (Путін – 24 канал) вже є міжнародним злочинцем, тому що він віддав наказ своїм збройним силам перейти державний кордон України. Так, за всіма міжнародно-правовими нормами він порушив мир і порядок, за що має бути покараним і це відбудеться", – додав Володимир Огризко.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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