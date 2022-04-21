Это последний козырь России, – Денисенко о возможном применении ядерного оружия

Наличие в России ядерного оружия многими странами рассматривается как сдерживающий фактор, чтобы активнее помогать Украине. Никто не хочет эскалации конфликта, что и приведет к ее применению.

Однако в нынешних условиях Россия вряд ли использует ядерное оружие. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Хотя он не исключает того факта, что российский диктатор Владимир Путин таки решится на это. На это у него будет только одна причина.

"Россияне, наверное, не готовы к нанесению ядерных ударов. Потому что ядерное оружие – это последний козырь, который есть у Российской Федерации. Они могут нагнетать историю, показывать картинки, как их ракета разбивает все ПВО мира. Будут нагнетать истории, но это последний аргумент, когда будут понимать, что они загнаны в угол. Только тогда он пойдет на применение ядерного оружия", – убежден Вадим Денисенко.

Советник главы МВД также отметил, что россияне должны понимать и то, что их ожидает после такого шага – это полная изоляция страны.

"Он потеряет в союзниках даже Китай и Индию. Поэтому для него это будет последний довод. Будет полная изоляция Российской Федерации", – отметил Вадим Денисенко.

Именно это и может сдержать россиян от использования ядерного оружия.

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