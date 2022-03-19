По словам президента, террор сейчас стал национальной идеей одного из величайших государств мира. Преступления терроризма совершает не какой-нибудь маргинал или группа лиц, а государство с ядерным арсеналом.

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Постоянный член Совбеза ООН сознательно разрушает все то, для чего строили ООН, развязав против нас жестокую кровавую войну. Мы сейчас имеем шанс показать не только России, но и любому государству террористу, что война разрушит не жертву, а пришедшего с ней. Возможно, это последний шанс для человечества остановить войны, остановить террор,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что говорит это государству, которое имеет долгую историю мира и еще более длинную историю влияния на мир.

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