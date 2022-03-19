За словами президента, терор зараз став національною ідеєю однієї з найбільших держав світу. Злочини тероризму вчиняє не якийсь маргінал чи група осіб, а держава з ядерним арсеналом.

До теми Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках

Постійний член Радбезу ООН свідомо руйнує все те, для чого будували ООН, розв'язавши проти нас жорстоку криваву війну. Ми зараз маємо шанс показати не тільки Росії, а й будь-якій державі терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто з нею прийшов. Можливо, це останній шанс для людства зупинити війни, зупинити терор,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що каже це державі, яка має довгу історію миру і ще довшу історію впливу на світ.

Звернення президента до народу Швейцарії: дивіться відео

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