"Це велика боротьба і ви це можете"

У своєму звернення Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках, повідомляє 24 канал. Президент сказав, що хоче, аби швейцарці стали, як українці в боротьбі проти Росії.

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Зеленський звернув увагу, що у Швейцарії зберігаються гроші тих, хто розв'язав війну проти України.

Щоб не було питання про банкінг. Про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв'язав війну. Це болісно та неприємно, але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків,

– сказав президент.

Він наголосив, що замороження рахунків росіян потрібне і "це велика боротьба і ви це можете".

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