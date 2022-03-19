"Это большая борьба, и вы это можете"

В своем обращении Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках, сообщает 24 канал. Президент сказал, что хочет, чтобы швейцарцы стали как украинцы в борьбе против России.

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Зеленский обратил внимание, что в Швейцарии хранятся деньги тех, кто развязал войну против Украины.

Чтобы не было вопроса о банкинге. О ваших банках, где хранятся деньги всех развязавших войну. Это болезненно и неприятно, но это тоже борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что замораживание счетов россиян нужно и "это большая борьба, и вы это можете".

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