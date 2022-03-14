Об этом рассказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, россияне должны забыть, что в Украине будет "Россия № 2".

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Историк: Путинская Россия – законченный проект

В Москве, по мнению историка, не должны даже и думать о новой России на территории Украины, потому что ее здесь просто не будет. Попытки же захватить украинское государство закончатся.

Это последняя, хоть и трагическая для нас, попытка "русского мира" еще вернуть Украину,

– предположил он.

Однако это уже запоздалая попытка и она им не удастся, считает профессор УКУ. "Просто мы должны платить за это высокую цену", – добавил Грицак.