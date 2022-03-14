Об этом рассказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, россияне должны забыть, что в Украине будет "Россия № 2".
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Историк: Путинская Россия – законченный проект
В Москве, по мнению историка, не должны даже и думать о новой России на территории Украины, потому что ее здесь просто не будет. Попытки же захватить украинское государство закончатся.
Это последняя, хоть и трагическая для нас, попытка "русского мира" еще вернуть Украину,
– предположил он.
Однако это уже запоздалая попытка и она им не удастся, считает профессор УКУ. "Просто мы должны платить за это высокую цену", – добавил Грицак.
Россия никогда не удалась, хотя пробовала удаться, но ничего не вышло ни с Российской империей, ни с Советским Союзом. Путинская Россия – это законченный проект. Единственное, что осталось – это довести ее до конца, что на самом деле Путин сейчас и делает.