Про це розповів історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. За його словами, росіяни мають забути, що в Україні буде "Росія №2".
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Історик: Путінська Росія – завершений проєкт
У Москві, на думку історика, не мають навіть і думати про нову Росію на території України, бо її тут просто не буде. Спроби ж захопити українську державу закінчаться.
Це остання, хоч і трагічна для нас, спроба "русского мира" ще повернути Україну,
– припустив він.
Проте це вже запізніла спроба і вона їм не вдасться, вважає професор УКУ. "Просто ми мусимо платити за це високу ціну", – додав Грицак.
Росія ніколи не вдалась, хоча пробувала вдатися, але нічого не вийшло ані з Російською імперією, ані з Радянським Союзом. Путінська Росія – це закінчений проєкт. Єдине, що залишилось – це довести її до кінця, що насправді Путін зараз і робить.