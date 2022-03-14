Про це розповів історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. За його словами, росіяни мають забути, що в Україні буде "Росія №2".

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У Москві, на думку історика, не мають навіть і думати про нову Росію на території України, бо її тут просто не буде. Спроби ж захопити українську державу закінчаться.

Це остання, хоч і трагічна для нас, спроба "русского мира" ще повернути Україну,

– припустив він.

Проте це вже запізніла спроба і вона їм не вдасться, вважає професор УКУ. "Просто ми мусимо платити за це високу ціну", – додав Грицак.