Это повлияет на меру пресечения, – юрист о задержании брата судьи Вовка
Официальное подозрение брату Павла Вовка по делу о "пленках" Окружного админсуда Киева не сообщали. В то же время в течение 24 часов генпрокурор должна отреагировать на его задержание, что может иметь последствия собственно для одиозного судьи.
Источник:24 канал
По информации антикоррупционного бюро, есть еще один подозреваемый – 100 тысяч долларов через голову ОАСК Павла Вовка якобы должны были передать другому судье. Об этом рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
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Он отметил, что речь идет о "типовой схеме" получения денег за решение конкретного дела, из-за которого уже задержали десятки судей.
Может ли задержание брата повлиять на дело в отношении Вовка
По словам Вадима Валько, если речь идет о деле Павла Вовка и коллег по узурпации власти, то расследование завершено. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, поэтому дело вскоре перейдет в Высший антикоррупционный суд.
"Если докажут причастность Павла Вовка и он приобретет определенный процессуальный статус в деле относительно возможного получения неправомерной выгоды, то это, возможно, повлияет на ту меру пресечения, которую ему смогут избрать", – пояснил юрист ГПК.
По его мнению, свою позицию может изменить и генпрокурор Ирина Венедиктова, которая может инициировать перед ВАКС вопрос о получении разрешения на задержание Павла Вовка и взятии его под стражу.
Могут ли начать рассмотрение дела без стороны Вовка
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность ограничить сторону защиты в ознакомлении с соответствующими материалами в случае, если они будут злоупотреблять своими правами, сказал Вадим Валько.
То есть суд может решить этот вопрос. После того, как сроки по решению суда будут завершены, обвинительный акт направят в суд,
– пояснил эксперт.
Вадим Валько отметил, что пока еще продолжается ряд экспертиз, которые должны установить идентичность голосов на пленках конкретным подозреваемым.
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Дело в отношении Павла Вовка: главное
- Судью Павла Вовка подозревают в попытке узурпации судебной власти. Он, по информации следствия, мог принимать решения в пользу конкретных лиц, Вовк все отрицает.
- Соответствующее дело получило огласку в 2020 году, когда НАБУ обнародовало "пленки Вовка", где судья и другие фигуранты обсуждали попытку захвата государственной власти.
- В начале марта ВАКС уже 6 раз разрешил принудительный привод судьи, а 17 марта отказал НАБУ в продолжении следствия.
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