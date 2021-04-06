Официальное подозрение брату Павла Вовка по делу о "пленках" Окружного админсуда Киева не сообщали. В то же время в течение 24 часов генпрокурор должна отреагировать на его задержание, что может иметь последствия собственно для одиозного судьи.

По информации антикоррупционного бюро, есть еще один подозреваемый – 100 тысяч долларов через голову ОАСК Павла Вовка якобы должны были передать другому судье. Об этом рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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Он отметил, что речь идет о "типовой схеме" получения денег за решение конкретного дела, из-за которого уже задержали десятки судей.

Может ли задержание брата повлиять на дело в отношении Вовка

По словам Вадима Валько, если речь идет о деле Павла Вовка и коллег по узурпации власти, то расследование завершено. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, поэтому дело вскоре перейдет в Высший антикоррупционный суд.

"Если докажут причастность Павла Вовка и он приобретет определенный процессуальный статус в деле относительно возможного получения неправомерной выгоды, то это, возможно, повлияет на ту меру пресечения, которую ему смогут избрать", – пояснил юрист ГПК.

Справка. Детективы НАБУ задержали родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Он, вероятно, пытался получить 100 тысяч долларов взятки.

По его мнению, свою позицию может изменить и генпрокурор Ирина Венедиктова, которая может инициировать перед ВАКС вопрос о получении разрешения на задержание Павла Вовка и взятии его под стражу.

Могут ли начать рассмотрение дела без стороны Вовка

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность ограничить сторону защиты в ознакомлении с соответствующими материалами в случае, если они будут злоупотреблять своими правами, сказал Вадим Валько.

То есть суд может решить этот вопрос. После того, как сроки по решению суда будут завершены, обвинительный акт направят в суд,

– пояснил эксперт.

Вадим Валько отметил, что пока еще продолжается ряд экспертиз, которые должны установить идентичность голосов на пленках конкретным подозреваемым.

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