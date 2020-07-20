"Это преступление – позор для Украины": Зеленский сделал заявление в годовщину убийства Шеремета
Президент Владимир Зеленский 20 июля отреагировал на четвертую годовщину гибели Павла Шеремета. Он отметил, что Украина и мир наконец должны увидеть фамилии тех, кто убил журналиста.
Владимир Зеленский на своей фейсбук-странице подчеркнул, что обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.
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Что сказал Зеленский о Шеремета и расследование его гибели
Он отметил, что обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц журналиста Павла Шеремета.
Он вновь призвал найти настоящих организаторов и заказчиков этого преступления, "как бы трудно не было найти правду".
По словам главы государства, это дело находится под контролем всего украинского общества.
Это преступление – позор для Украины. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь,
– написал он.
Убийство Павла Шеремета: главное
- 20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвали на одной из улиц Киева.
- В декабре прошлого года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела.
- В то же время следователи продолжают поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.
Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:
- Врача и волонтера Юлию Кузьменко;
- Военную медсестру Яну Дугар;
- Ветеран АТО, музыканта Андрея Антоненко.
Вместе с тем они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.