Президент Владимир Зеленский 20 июля отреагировал на четвертую годовщину гибели Павла Шеремета. Он отметил, что Украина и мир наконец должны увидеть фамилии тех, кто убил журналиста.

Владимир Зеленский на своей фейсбук-странице подчеркнул, что обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства.

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Что сказал Зеленский о Шеремета и расследование его гибели

Он отметил, что обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц журналиста Павла Шеремета.

Он вновь призвал найти настоящих организаторов и заказчиков этого преступления, "как бы трудно не было найти правду".

По словам главы государства, это дело находится под контролем всего украинского общества.

Это преступление – позор для Украины. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь,

– написал он.

Обратите внимание! В Киеве 20 июля открыли мемориал Павла Шеремета в четвертую годовщину гибели журналиста. На церемонию открытия пришли коллеги и друзья погибшего журналиста.

Убийство Павла Шеремета: главное

20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвали на одной из улиц Киева.

В декабре прошлого года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела.

В то же время следователи продолжают поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:

Врача и волонтера Юлию Кузьменко;

Военную медсестру Яну Дугар;

Ветеран АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Вместе с тем они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.