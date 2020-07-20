Президент Володимир Зеленський 20 липня відреагував на четверту річницю загибелі Павла Шеремета. Він наголосив, що Україна та світ нарешті повинні побачити прізвища тих, хто вбив журналіста.

Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці наголосив, що суспільству потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази.

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Що сказав Зеленський про Шеремета і розслідування його загибелі

Він наголосив, що обов’язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць журналіста Павла Шеремета.

Він знову закликав знайти справжніх організаторів і замовників цього злочину, "як би важко не було знайти правду".

За словами глави держави, ця справа перебуває під контролем всього українського суспільства.

Цей злочин – ганьба для України. У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя,

– написав він.

Зверніть увагу! У Києві 20 липня відкрили меморіал Павла Шеремета у четверту річницю загибелі журналіста. На церемонію відкриття прийшли колеги та друзі загиблого журналіста.

Вбивство Павла Шеремета: головне

20 липня виповнюється 4 роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали на одній із вулиць Києва.

В грудні минулого року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Водночас слідчі продовжують пошук осіб, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

Лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;

Військову медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Натомість вони ці звинувачення відкидають. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.